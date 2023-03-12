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الأحد، 12-03-2023 02:31 م

عزايزة يؤكد متابعة خطط التحديث السياسي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، التزام الحكومة بتنفيذ مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، والتركيز على متابعة وتقييم خطط الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات التحديث السياسي لتسليط الضوء على ما تم إنجازه، وتجاوز العقبات والتحديات لتحقيق الهدف المطلوب.

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جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد افتتاح مشروع "خطى" الذي تُنفذه الوزارة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مؤسسة شركاء الأردن، ومنظمة "فريدريش ناومان" الألمانية من أجل الحرية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة شركاء الأردن ريم بدران، ونائب المدير العام في المؤسسة علي فياض.


ودعا عزايزة الوزارات والمؤسسات المعنية الى توحيد الجهود، والعمل على قطاعات أوسع خارج حدود الوزارات، مشيرا إلى وجود قطاعات كثيرة يمكن الذهاب إليها والتحاور مع جمهورها في إطار الحراك المجتمعي.


وأكد أن مؤسسات الدولة ملتزمة بتنفيذ مخرجات التحديث السياسي المتوافق عليها من الجميع، والوزارة معنية في إنجاز ومتابعة كل ما هو متعلق بتنفيذ المخرجات مع ضباط الارتباط بالوزارات والمؤسسات، وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات ذات العلاقة.


من جهتها، قالت بدران إن إطلاق مشروع (خُطى)، يتضمن ورشة عمل سيجري من خلالها تقديم الدعم والمتابعة لضباط ارتباط الوزارات والجهات المعنية للعمل بكفاءة وشفافية، إلى جانب تحليل مستوى الأداء والتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة والبرامج ضمن الإطار الزمني المحدد، وتقديم الدعم الإعلامي للوزارات والمؤسسات المختصة لتعزيز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.


وأشارت الى تنفيذ جلسات عامة في مختلف محافظات المملكة ضمن مشروع "أثر"، موضحة أن مشروع (خطى) هو امتداد لما تم إطلاقه العام الماضي في إطار الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الحكومة من خلال الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 




 

 


 

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