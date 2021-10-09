السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 09-10-2021 05:44 م

عضو في لجنة الأوبئة يؤكد ضرورة تفعيل أوامر الدفاع خلال الحفلات

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي، السبت، إنه لا بد من تطبيق البروتوكول الطبي للوقاية من فيروس كورونا المعمول به بشكل صحيح في الحفلات الغنائية.اضافة اعلان


وأضاف لـ "المملكة"، أن "اللجنة تخشى أن تساهم هذه الحفلات بانتكاسة الوضع الوبائي لأن بعضها يفتقد للالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأوضح أنه رغم شرط وجود "سند أخضر" الذي يعد من ضمن شروط حضور المهرجانات والحفلات (والذي يعني أن الشخص متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة من اللقاح ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص "بي سي آر" سلبي قبل 72 ساعة) لمن يحضر هذه الحفلات، إلا أنه يجب الالتزام أيضاً بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

"ما حدث في بعض الحفلات مرفوض رفضاً تاماً وهي بحاجة لتنظيم بشكل أكبر، ويجب مخالفة المنظمين ومحاسبتهم"، وفق الحجاوي الذي أكّد أن اللجنة تطالب مراراً بضرورة تفعيل أوامر الدفاع وتطبيقها بشكل صحيح.

وتابع: "لا نريد أن نكرر المخالفات التي حدثت في مهرجان جرش في هذه الحفلات ونندم بعد ذلك بارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت إلى أن بعض الحفلات لا تلتزم بالطاقة الاستيعابية المسموح بها وهي 50%، ويتواجد أعداد بشكل أكبر من ذلك مما يسبب اكتظاظاً وصعوبة بالالتزام بالبروتوكول الطبي.

 




 

 


 

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