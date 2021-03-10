عطلة رسمية الخميس تسيطر على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - تداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بأن هنالك عطلة رسمية غدا الخميس ، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، الأمر الذي أدى إلى تساؤلات بين المواطنين.
ويولي الأردن هذه المناسبة أهمية كبيرة ، كونها تعدّ من المناسبات الدينية الهامة ، حيث الدروس والعبر المستفادة للرحلة المباركة ، إلا أنه لا يتم الإعلان عادةً ، عن "عطلة رسمية" في المملكة، بمناسبة "الإسراء والمعراج"،
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