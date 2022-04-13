عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

الوكيل الاخباري - قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل المسيحيين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشرقي.

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وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، ستكون عطلة المسيحيين يوم الأحد المقبل، الموافق للسابع عشر من نيسان 2022 بمناسبة أحد الشعانين، في حين ستكون العطلة ليومي الأحد والاثنين، الموافقين للرابع والعشرين والخامس والعشرين من نيسان 2022، بمناسبة عيد الفصح المجيد.