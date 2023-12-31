عقل: تخفيض أسعار البنزين بنوعيه محليا 20-30 فلسا الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل انخفاض أسعار البنزين بنوعيه في الأردن للشهر المقبل بنسبة 2-2.5% فيما توقع انخفاض الديزل بنسبة 4% للتر.

اضافة اعلان

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه يتوقع انخفاض لتر البنزين أوكتان 90 بنحو 20 فلس، والبنزين أوكتان 95 بنحو 30 فلس للتر.

وأضاف أن أسعار الديزل انخفضت بنحو 30 فلس للتر، فيما يرجح استمرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

وأشار عقل إلى أن ضعف الاقتصاد العالمي يضغط على الأسعار انخفاضا، وأن خلافات أوبك+ وانسحاب بعض الدول ورفض الدول الأخرى للخفض الطوعي وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض بسبب زيادة الإنتاج في الدول خارج أوبك+.

وبيّن أن تراجع الإنتاج الصناعي الصيني أدى إلى تراجع الطلب الصيني وهي أكبر مستورد للنفط في العالم.