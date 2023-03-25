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السبت، 25-03-2023 05:07 م

عقل يرجح تخفيض سعر البنزين الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري- توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل انخفاض أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل بنسب متفاوتة.اضافة اعلان


وقال عقل إن أسعار المحروقات انخفضت وفقا للتسعيرة العالمية حتى اليوم السبت كما يلي:

انخفاض سعر البنزين اوكتان 90 بمقدار 6 فلسات للتر، وبنسبة أقل من 1%.

انخفاض سعر البنزين اوكتان 95 بمقدار 6 فلسات للتر، وبنسبة أقل من 1%.

انخفاض سعر الديزل 22 فلسا للتر، وبنسبة 2.7%.

انخفاض سعر الكاز 15 فلسا للتر، وبنسبة 2.5%.

وأضاف عقل أن هذه الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاضات مع نهاية الشهر الحالي.

وعزا هذا الانخفاض، إلى التقلبات السعرية الحادة لخام برنت خلال الشهر الحالي بين انخفاض وعودة الى الارتفاع، مشيرا إلى أن خام برنت بدأ بداية قوية مع بداية الشهر الحالي ومن ثم تراجعت الاسعار 11% نتيجة التطورات العالمية التي ادت الى تراجع الطلب وهروب المضاربين بسبب حالات الافلاس في الولايات المتحدة وشبح الافلاس لبنك في اوروبا.

 




 

 


 

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