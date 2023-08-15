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الثلاثاء، 15-08-2023 11:13 ص

عمّان تحتضن المؤتمر الاقتصادي التاسع حول صناعة الأسمدة وتطورها

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، عن عقد المؤتمر الاقتصادي التاسع بعنوان "دور الأردن في صناعة الأسمدة وتطورها: الفرص والتحديات"، في عمّان يوم السبت المقبل.

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ودعت الجمعية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الباحثين والمختصين إلى حضور المؤتمر الذي يناقش قضايا حيوية ومهمة تتعلق بصناعات الأسمدة والخروج بتوصيات وقرارات، تسهم برفع سوية هذا القطاع ورفعها لأصحاب القرار بالدولة للاستفادة منها وتعميمها.


وقال رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، إن المؤتمر يتناول محورين رئيسيين هما: واقع صناعة الأسمدة في الأردن، والاستثمار في قطاع الأسمدة والأمن الغذائي، ويهدف إلى تحديد ملامح المرحلة التالية للاقتصاد الأردني، وما هي الطريقة التي يمكن بها استغلال الموارد الطبيعية التي تنعم بها المملكة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.


وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيشكل حجر الأساس ونقطة الربط التي لطالما احتاجها الأردن؛ ليعزز كفاءة وفاعليّة الاعتماد على الذّات وتحقيق المصالح الوطنيّة، وتطوير قاعدته الاقتصاديّة.


وبين أن هذا المؤتمر سيكون المرجع العلمي لأصحاب القرار لاتخاذ أنسب القرارات فيما يتعلق بقطاع الأسمدة ودوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي.

 




 

 


 

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