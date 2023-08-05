القواسمي: تكلفة المستلزمات المدرسية للطالب الواحد من 30 – 40 دينار

الوكيل الاخباري - قدر مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي تكلفة المستلزمات المدرسية للطالب الواحد التي تشمل حقيبة وزي مدرسي وحذاء وبدلة رياضة من 30 – 40 دينار.

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وقال إن القطاع التجاري يترقب نشاط الأسواق على شراء مستلزمات المدارس، مؤكدا بالوقت ذاته توفر كافة المستلزمات المدرسية في السوق المحلي.



وبين أن الحقائب المدرسية المتوفرة بالسوق غالبيتها مستوردة من جمهورية الصين الشعبية وسعرها يتراوح من 4 -10 دنانير.



وأضاف أن الزي المدرسي الرسمي المتوفر في السوق صناعة محلية ويختلف سعره بحسب الفئة العمرية ويتراوح من 5 – 10 دنانير.