الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 01:22 م

عودة التعليم عن بعد شائعة تطفو من جديد

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل إمكانية العودة إلى التعليم عن بعد الشهر القادم ، الأمر الذي كانت قد نفته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق .

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وكانت وزارة التربية - حينها ـ طمأنت الأردنيين باستمرار التعليم الوجاهي في مدارس المملكة ، مبينا أن الوضع الوبائي في المملكة بسبب جائحة كورونا تحت السيطرة ، واصفا ذلك بـ"الوضع المستقر" في ظل ارتفاع وتيرة التطعيم ضد الفيروس بين المواطنين .

 

وكان مسؤول في الوزارة صرح في وقت سابق أن عدد الإصابات بالفيروس أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا" ، حيث تم الطلب منهم الالتزام بالتعليم عن بعد .

 

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