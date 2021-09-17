عودة التعليم عن بعد شائعة تطفو من جديد

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل إمكانية العودة إلى التعليم عن بعد الشهر القادم ، الأمر الذي كانت قد نفته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق .

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وكانت وزارة التربية - حينها ـ طمأنت الأردنيين باستمرار التعليم الوجاهي في مدارس المملكة ، مبينا أن الوضع الوبائي في المملكة بسبب جائحة كورونا تحت السيطرة ، واصفا ذلك بـ"الوضع المستقر" في ظل ارتفاع وتيرة التطعيم ضد الفيروس بين المواطنين .

وكان مسؤول في الوزارة صرح في وقت سابق أن عدد الإصابات بالفيروس أقل من 2% من الطلبة أصيبوا بكورونا" ، حيث تم الطلب منهم الالتزام بالتعليم عن بعد .