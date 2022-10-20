الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

اسكان مشروع الغباوي بلا كهرباء ولا ماء وبلدية الزرقاء غائبة

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

90 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي وآخر موعد اليوم

البدء بتنفيذ أعمال صيانة مسائية لطريق المطار

اطلاق دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات

المواصفات تترأس الاجتماع الثالث لضباط ارتباط المياه

تشكيل فريق عمل أمريكي أوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا

إيعاز هام من مدير الأمن العام

عودة 3325 لاجئا سوريا من الأردن إلى بلادهم في 9 أشهر

البلبيسي: متحورات فيروس كورونا لا تُشكل خطراً

الخميس، 20-10-2022 10:27 ص

عودة 3325 لاجئا سوريا من الأردن إلى بلادهم في 9 أشهر

63506594567dd


الوكيل الاخباري- وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا بعد انقضاء 9 أشهر من العام الحالي إلى 3325، مع استمرار تأكيد الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على طوعية العودة ورفض الإجبار على ذلك.اضافة اعلان


وعاد منذ 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى سوريا 341500 لاجئ سوري، كان من بينهم 64278 لاجئا سوريا مقيما في الأردن، وفق بيانات المفوضية التي أعلنت عودة 38379 لاجئا إلى سوريا من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وتقول المفوضية إن الأرقام الخاصة بالعائدين إلى سوريا هي الأرقام التي تم "التحقق منها أو مراقبتها من قبل المفوضية ولا تعكس العدد الكامل للعائدين، والذي قد يكون أعلى بكثير".

الأربعاء، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الوضع الحالي في سوريا وما ينتجه هذا الوضع من معاناةٍ للسوريين، وانعكاساتٍ سلبيةٍ على المنطقة، وخصوصاً الدول المجاورة لسوريا، لا يمكن التعايش معه.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق تقدم عملي وملموس في جهود إنهاء الوضع الكارثي في سوريا، والتوصل لحل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري، ويضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويخلصها من الإرهاب والتدخلات الخارجية، ويتيح الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.

وأُعلن عن فتح الحدود بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018، واستعادت الحكومة السورية السيطرة على المنطقة المحيطة بمعبر نصيب في يوليو/تموز من خلال هجوم مدعوم من روسيا، استمر عدة أسابيع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ارض-الغباوي

اسكان مشروع الغباوي بلا كهرباء ولا ماء وبلدية الزرقاء غائبة

Mutah22

وظائف شاغرة في جامعة مؤتة - تفاصيل

1202222133425863992263

90 ألف طالب سجلوا لتكميلية التوجيهي وآخر موعد اليوم

z7EFgsY3BMfMF1QrgF0yan8uvdi2qZtmSwqrSM1D

البدء بتنفيذ أعمال صيانة مسائية لطريق المطار

635102bde94d8

اطلاق دورة جديدة من مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات

da7eb89c-249d-4330-b3e7-f36ed9eb9d44

المواصفات تترأس الاجتماع الثالث لضباط ارتباط المياه

أخبار متعلقة
10202218185446331683822

وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

6347d64ce9733

البلبيسي ينفي تسجيل 3 إصابات كوليرا في الأردن

main_image60e5a2b1b7cc1

غرفة تجارة الأردن تطالب بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الغذائية

6yqm0v8s

الحرة السورية الأردنية تشهد حركة استثمارية وتبادلاً تجارياً جيداً

383380_48_1664694692

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

jordon_0

سوريا تدعو لتسهيل انسياب السلع مع الأردن والعراق ولبنان