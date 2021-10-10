الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 12:25 م

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

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الوكيل الاخباري- قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات، في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن قيمة مخالفة عدم الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي، التي تتجاوز 600 دينار، لا تراعي الحالة المادية في السوق المحلية، خاصة وإن هناك جهات رقابية متعددة، تفتش على المحال التجارية. 

وطالب في تصريح صحفي الأحد، بضرورة التوعية والإرشاد كهدف رئيسي للجهات الرقابية، وتخفيف الإجراءات المطبقة على المحال التجارية والمواطنين، في ظل عودة الاحتفالات والمهرجانات العامة. 

وأضاف القواسمي أن تعدد الجهات وشدة الإجراءات الرقابية، المعنية بالتفتيش على مدى التزام منشآت القطاع بالبروتوكول الصحي، كارتداء الكمامة والتباعد "لم يعد الهدف منه هو الإرشاد والتوعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا، بل المخالفة بالدرجة الأولى".

وأكد أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات، من أوائل القطاعات التي فتحت خلال جائحة كورونا، والتزمت بشدة بتطبيق اجراءات الوقاية من الفيروس، داعياً إلى توحيد الجهات الرقابية. 

وبين القواسمي أن غرفة تجارة الأردن نفذت حملة إعلامية توعوية في مختلف وسائل الإعلام، استهدفت التجار، وأرشدتهم حول أهمية تطبيق البروتوكول الصحي، والوقاية من الفيروس.

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