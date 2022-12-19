الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 03:01 م

غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

1671450181195


الوكيل الإخباري - نعت غرفة تجارة عمان بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن الذين قضوا اليوم الاثنين، برصاص الغدر والإجرام، وهم يدافعون عن أمن واستقرار الأردن.

اضافة اعلان


وتقدمت الغرفة باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء وأهلهم وأقاربهم وزملائهم ولأبناء الوطن كافة، داعين الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم ويسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.


وأكدت غرفة تجارة عمان تضامنها ووقوفها إلى جانب الوطن قيادة وشعبا وأجهزة أمنية، منددة بهذه الجريمة النكراء التي تمثل عقلية قوى الشر والظلام.


وعبرت الغرفة عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين من أفراد الأمن العام.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1671450574495

أمانة عمان تنعى شهداء الوطن

320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

b276aa73-17a6-4ea7-b550-fd838e6fe727

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.38.16 PM

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

5

وقفة تضامنية مع شهداء الوطن بالكرك - صور

10202215143822418849970

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

أخبار متعلقة
main_image611f726477177

18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

333-7

وظائف شاغرة في بلديتي السرو والجيزة

72022792836559124214

طرق في عمّان تشهد كثافة مرورية - أسماء

11202221102756432479572

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

ققفققق

نقابة النحالين تطالب بالمشاركة في مهرجان الزيتون

image (100)

السديري يفتتح مركزا صحيا يخدم اللاجئين في مخيم الزرقاء