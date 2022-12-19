غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

الوكيل الإخباري - نعت غرفة تجارة عمان بمزيد من الحزن والأسى شهداء الوطن الذين قضوا اليوم الاثنين، برصاص الغدر والإجرام، وهم يدافعون عن أمن واستقرار الأردن.

اضافة اعلان



وتقدمت الغرفة باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، بأحر التعازي والمواساة لذوي الشهداء وأهلهم وأقاربهم وزملائهم ولأبناء الوطن كافة، داعين الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم ويسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.



وأكدت غرفة تجارة عمان تضامنها ووقوفها إلى جانب الوطن قيادة وشعبا وأجهزة أمنية، منددة بهذه الجريمة النكراء التي تمثل عقلية قوى الشر والظلام.



وعبرت الغرفة عن تمنياتها الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين من أفراد الأمن العام.