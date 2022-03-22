فئة الشباب الأكثر مشاركة بالاقتراع في خريبة السوق وجاوا واليادودة



الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة انتخاب منطقة خريبة السوق وجاوا واليادودة، مصطفى النمروطي، أن الاقبال على المشاركة في الانتخابات جيد، وضمن المعتاد، مقارنة بعدد الناخبين في المنطقة.



وبين النمروطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية بلغ نحو 10 آلاف ناخب تقريبا، حتى الساعة 4 عصرا.



وأكد أن فئة الشباب كانت الأعلى مشاركة في الاقتراع من الجنسين، في حين كانت النسبة الأعلى للذكور بشكل عام.

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