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الأربعاء، 19-07-2023 05:01 م

فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بحجم استثمار 375 مليون دولار

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 الوكيل الاخباري -  أدرجت وزارة الاستثمار على منصة “استثمر في الأردن” فرصة للاستثمار في مشروع منتجع ناعور الطبي بحجم استثمار متوقع يصل 375 مليون دولار أميركي في مرحلته الأولى سيقام في ناعور غرب مدينة عمان.

وسيكون المنتجع منشأة طبية مجهزة بأحدث المعدات، تتبع المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات البيئية، وفي النهاية، سيصبح المنتجع مركزاً رائداً في البحوث الطبية ومنشأة تقنية وتكنولوجية متقدمة.

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