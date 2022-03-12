فرق الإسعاف تُنقذ حياة أحد لاعبي منتخب الكاراتيه في عمّان وتُجري له عملية إنعاش قلبي رئوي

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان والموجودة في مكان الواجب داخل صالة الأمير راشد في المدينة الرياضية تمكنت مساء اليوم من إجراء عملية انعاش قلبي رئوي ناجحة لأحد لاعبي المنتخب الأردني للكاراتيه يبلغ من العمر ١٦ عاماً داخل سيارة اسعاف الدفاع المدني بعد تعرضه لإصابة اثناء التمرين فقد على إثرها نبض القلب والتنفس. اضافة اعلان





و بيّن أن المهنية والاحترافية والسرعة في تقديم الخدمة الإسعافية جعلته يستعيد نبض القلب والتنفس، حيث أُسعف ونُقل الى مستشفى الجامعة الأردنية وهو بصحة جيدة.



وأكد على التشاركية والتعاون بين اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحادات الرياضية ومديرية الأمن العام والهادفة الى توفير اعلى درجات الأمن والسلامة والإجراءات المتخذة لرعاية اللاعبين والموجودين في الملاعب الرياضية خلال البطولات والأنشطة المحلية والدولية.



