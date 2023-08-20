فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم وغداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، عن مناطق في محافظة الكرك، اليوم وغداً.
وقالت الشركة في بيان لها، إن فصل التيار الكهربائي اليوم، سوف يستمر من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، في عدة مناطق.
وأضاف البيان أن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل هي ( حي مشهور / الياروت / دمنه).
كما أعلنت الشركة عن فصل التيار عن مناطق اخرى في الكرك يوم غدٍ الاثنين، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 4:00 عصراً.
ونوهت إلى المناطق المشمولة بالفصل هي ( أجزاء من المنشية / فندق الموجب / شارع البنوك - الثنية / مديرية الزراعة / منطقة مجمع أبو راشد / أجزاء من الثنية / الاستخبارات / نادي المتقاعدين العسكريين).