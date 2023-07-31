فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة الكرك يوم غدٍ الثلاثاء.

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وبينت الشرطة ان الفصل سوف يستمر من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 4:00 عصرا.



وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة: أجزاء من قريفلا / مثلث راكين / الروضة / اسكان المعلمين / القصر حي المركز الأمني + حي الفاروق + حي السالمية / شيحان / الجدعا / مغير / مسعر / اريحا / ابو ترابة / العالية / الموجب / استراحة تراجان / محطات ضخ مياه الموجب / جاما الموجب / محطات ريف الموجب / الدوريات الخارجية / سد الموجب / بئر وزارة الزراعة / مدرسة الموجب





