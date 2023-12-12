فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غدا الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.



وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من 9 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً، ويشمل مناطق: صوفرة، والمكيمنات، ووسط الكريمة وإسكان الكريمَّة، والكريمة الزراعي، ومحطة تحلية ومركز صحي الكريمة، ومضخة 55 ومضخة سعيدية وبئر الكريمة ومدرسة الكريمّة الجنوبي للبنات.

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