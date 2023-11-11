فعاليات تضامنية بإربد مع الأهل في غزة

الوكيل الإخباري - واصلت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية وشبابية ونسائية في إربد، اليوم السبت، تنديدها باستمرار جرائم الحرب البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

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وعبّرت هذه الفعاليات خلال مسيرة شعبية انطلقت عقب صلاة المغرب من مسجد مخيم إربد الكبير ووقفة تضامنية أقامتها جمعية أمل الغد في البارحة ومهرجان خطابي بمجمع النقابات المهنية عن تضامنها مع غزة والشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو حرب إبادة جماعية وفصل وتمييز عنصري ما بين الاحتلال وأصحاب الأرض والحق والشرعية.



واستنكرت صمت العالم إزاء هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية بوحشية غير مسبوقة وتستهدف قتل الأطفال والنساء والشيوخ والجرحى والمصابين حتى داخل المستشفيات والمدارس ودور العبادة التي تمنع القوانين الدولية والإنسانية من انتهاكها وتوجب ضرورة حماية المدنيين.



وثمنت الدور الأردني المتقدم والثابت وجهوده الرامية إلى وقف العدوان على غزة ومنع تداعياتها الخطيرة على مستقبل المنطقة وعلى الإنسانية جمعاء ودعوا إلى دعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدؤوبة الساعية إلى وقف العدوان على غزة وتوفير الحماية وتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان غزة.



وفي سياق متصل، أقامت فاعليات شعبية وشبابية اليوم سلسلة بشرية على امتداد طريق البترول؛ تعبيرا عن تضامنهم مع غزة وتنديدا بالعدوان الغاشم عليها.