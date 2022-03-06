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طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

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الأحد، 06-03-2022 12:48 م

طبيب أردني يوضح حول متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال

الإلتهاب-متعدّد-الأجهزة-لدى-الأطفال-


الوكيل الإخباري - قال عضو لجنة الاوبئة ومدير الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، الدكتور مهند النسور إنه قد لوحظ مؤخراً ظهور أعراض لما يسمى بـ "متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال" والتي تم التعرف عليها عند الكثير من المصابين بكورونا بعد شفائهم.
 
وأوضح النسور، أن الأطفال المصابين بهذه المتلازمة قد تتضرر أعضاء الجسم المختلفة لديهم، موضحاً أن الأعراض التي قد تظهر لا تعد مرضاٍ بذاتها، خاصة في مراحلها الأولى.
 
وبين أن أغلب الاطفال المصابين بهذه المتلازمة يتماثلون للشفاء بعد التدخل الطبي العلاجي، والبعض القليل منهم تتفاقم حالته الصحية والتي قد تصل إلى تعرّض الحياة للخطر.

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وعن أبرز أعراض هذه المتلازمة، قال النسور إنها " الحمى لأكثر من 24 ساعة،  السعال، والشعور بالتعب، تسارع ضربات القلب، احمرار اليدين والقدمين، الدوار". 
 
وشدد على أن هناك بعض الأعراض التي تستدعي اجراء فحوصات عاجلة، وهي، "ألم في المعدة، صعوبة في التنفس، تغير لون الشفتين والأظافر". 
 
 

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