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الثلاثاء، 22-03-2022 10:12 م

فوز 23 مترشحا في الانتخابات المحلية بالتزكية - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلن تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات فوز 23 مترشحاً ومترشحة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022 بالتزكية، وفق رصد وتتبع التحالف.

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وقالت تحالف "راصد" إن مترشحاً واحداً فاز بمنصب رئيس البلدية وهي بلدية القطرانة.


وأشار إلى فوز 18 عضواً بعضوية مجالس بلدية جميعهم ذكور، ففاز في محافظة العاصمة عمّان 3 أعضاء موزعين على بلدية ناعور وبلدية الموقر بعضوين اثنين، ومحافظة البلقاء فاز فيها 3 أعضاء موزعين على بلدية عين الباشا بعضوين اثنين وبلدية الشونة الوسطى بعضو واحد.


أما محافظة إربد، ففاز بها عضوان اثنان في بلدية الطيبة، ومحافظة الكرك فاز فيها عضوان اثنان في بلدية عبدالله بن رواحة وبلدية السلطاني، ومحافظة معان فاز فيها 4 أعضاء من بلدية أيل بعضو واحد وبلدية الشراة بـ 3 أعضاء، ومحافظة العقبة فاز بها 4 أعضاء ففاز عضو واحد في كل من بلدية القويرة وبلدية قريقرة وفينان وعضوان اثنان في بلدية وادي عربة.


أما الأعضاء الفائزون بالتزكية في مجالس المحافظات، فقد بلغ عددهم 4 أعضاء موزعين على 3 محافظات، ففاز في محافظة البلقاء عضوان اثنان في كل من منطقة الفحيص ومنطقة ماحص، وعضو واحد في محافظة العاصمة عمان في منطقة أم القصير والمقابلين والبنيات، وعضو واحد في محافظة الكرك في منطقة القطرانة.

 

 

 




 

 


 

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