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الثلاثاء، 22-03-2022 09:17 م

الكلالدة يكشف مراحل عملية فرز الأصوات ويؤكد عدم نقل الصناديق

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، بعد إغلاق صناديق اقتراع انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، إن تجربة نقل الصناديق "غير جيدة" والأفضل أن تبقى وتُفرز في مكانها.اضافة اعلان


وتحدث الكلالدة خلال مؤتمر صحفي، عن وصول 279 شكوى وردت من مختلف الجهات الرقابية والإعلامية ومن المرشحين، وقال، إن الهيئة تعاملت مع الشكاوى "بسرعة ومهنية عالية ...".


وقال الكلالدة، إن نسبة الاقتراع في محافظة العاصمة وصلت إلى 14.75، وهي نسبة أعلى من الانتخابات الماضية، و"النسب المئوية خادعة، وإذا قرأنا الأرقام المطلقة فإن عدد المقترعين ارتفع نحو 61 ألف بالمقارنة مع انتخابات 2017.


وأُقفلت صناديق الاقتراع عند السابعة مساء، دون تمديد وقت الاقتراع.


رئيس مجلس مفوضي الهيئة شرح عملية الفرز الذي بدأ بعد إغلاق الصناديق، وقال، إن الفرز سيكون عبر 3 مراحل، الأولى تعنى برئاسة البلدية ثم أعضاء مجالس المحافظات، ثم أعضاء المجالس البلدية.


وتظهر النتائج على اللوح بعد عملية الفرز اليدوي بحضور مندوبي المرشحين والإعلام والمراقبين، ثم تُفرغ إلكترونيا، وتُطبع منها نسخة إلكترونية مع وجود "باركود".


وأوضح أن عملية الفرز تنتهي دون أن يتحرك الصندوق من مكانه، وعند بدء الفرز يُنادي رئيس لجنة الاقتراع والفرز من خلف الباب المندوبين في الخارج، ثم يدخل المندوبون والمراقبون والإعلام ثم يُغلق الباب، وعندما تُفتح الصناديق لا يُمكن أن يفتح الباب حتى لا تحدث عملية فوضى والتنقل من مكان إلى آخر.


وتوقع الكلالدة أن تستغرق عملية استخراج نتائج رؤساء البلديات عدة ساعات، مضيفاً "نتوقع انتهاء عملية الفرز في وقت ... وبعد إعلان النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية، يصبح للمترشحين حق الطعن في هذه النتائج لمدة شهر لدى المحاكم وللمحاكم شهر أيضا للفصل في هذه الطعون ".

 




 

 


 

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