إعلان نتائج أولية في الانتخابات البلدية واللامركزية وأمانة عمان - أسماء "تحديث مستمر"

الوكيل الاخباري - بدأت النتائج الأولية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، بالظهور بعد أن وصلت نسبة الاقتراع في المملكة إلى نحو 30%.

المحافظات والمجالس البلدية :

قدر الفايز برئاسة بلدية الجيزة، وعادل الرفايعة برئاسة بلدية الشوبك، ومحمد الشخانبة برئاسة بلدية جبل بني حميدة في محافظة مأدبا، وفيصل الشبلي برئاسة بلدية ماحص.

انتخاب محمد عبد الحميد المعايطة رئيسا لبلدية الكرك.

انتخاب عباس المحارمة رئيسا لبلدية سحاب

انتخاب خالد البنيان الحجايا رئيسا لبلدية الحسا