الثلاثاء 22-03-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام يتعامل مع احداث شغب في الزرقاء

المومني لـ"الوكيل الاخباري": الهيئة ستلجأ للقرعة لإعلان فوز أي مرشحيْن يتساويان بعدد الأصوات

شغب وغاز مسيل للدموع في تلاع العلي

الأمن يضبط 65 شخصاً بتهم حمل "باجات" مزورة وأسلحة نارية ودخول غير مشروع لمراكز الاقتراع

فوز 23 مترشحا في الانتخابات المحلية بالتزكية - أسماء

إعلان نتائج أولية في الانتخابات البلدية واللامركزية وأمانة عمان - أسماء "تحديث مستمر"

الزرقاء تلي عمّان بأقل نسبة تصويت في المملكة.. والأزرق وبيرين تشهدان إقبالاً بنسبة 70%

مشاجرة عنيفة بين مجموعتين في جرش

تنويه هام من حلويات حبيبة

مقترعون : اخترنا القادر على تقديم افضل الخدمات للمواطنين

الثلاثاء، 22-03-2022 10:09 م

إعلان نتائج أولية في الانتخابات البلدية واللامركزية وأمانة عمان - أسماء "تحديث مستمر"

7f671b99-b25c-4044-b571-11a19322b934


الوكيل الاخباري - بدأت النتائج الأولية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، بالظهور بعد أن وصلت نسبة الاقتراع في المملكة إلى نحو 30%.

 

 

المحافظات والمجالس البلدية : 

 

قدر الفايز برئاسة بلدية الجيزة، وعادل الرفايعة برئاسة بلدية الشوبك، ومحمد الشخانبة برئاسة بلدية جبل بني حميدة في محافظة مأدبا، وفيصل الشبلي برئاسة بلدية ماحص.

 

انتخاب محمد عبد الحميد المعايطة رئيسا لبلدية الكرك.

 

انتخاب عباس المحارمة رئيسا لبلدية سحاب

 

انتخاب خالد البنيان الحجايا رئيسا لبلدية الحسا

 

 

اضافة اعلان

مجلس أمانة عمّان :

 يوسف الجرابعة عن منطقة أحد، ومحمد المهيرات العبادي عن منطقة وادي السير، ومخلد المناصير عن مرج الحمام، وكذلك معتز البشير، وصالح الهباهبة، ومحمد سعود، وإياد حواري، وعيسى أبو جاموس، وتيسير أبو عرابي، ومعتز اللوزي، وفق نتائج أولية غير رسمية أفاد بها مراسلو "المملكة".

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
117697348_gettyimages-1231487362-1

المومني لـ"الوكيل الاخباري": الهيئة ستلجأ للقرعة لإعلان فوز أي مرشحيْن يتساويان بعدد الأصوات

fff

شغب وغاز مسيل للدموع في تلاع العلي

276144065_337091911795354_5412027231206023653_n

الأمن يضبط 65 شخصاً بتهم حمل "باجات" مزورة وأسلحة نارية ودخول غير مشروع لمراكز الاقتراع

623a1cf80fe5c

فوز 23 مترشحا في الانتخابات المحلية بالتزكية - أسماء

96d8e294-9ac1-44c1-aaf9-cd4f89854698

الزرقاء تلي عمّان بأقل نسبة تصويت في المملكة.. والأزرق وبيرين تشهدان إقبالاً بنسبة 70%

120221813221406153984

مشاجرة عنيفة بين مجموعتين في جرش

أخبار متعلقة
276144065_337091911795354_5412027231206023653_n

الأمن يضبط 65 شخصاً بتهم حمل "باجات" مزورة وأسلحة نارية ودخول غير مشروع لمراكز الاقتراع

623a1cf80fe5c

فوز 23 مترشحا في الانتخابات المحلية بالتزكية - أسماء

Screenshot_19

الكلالدة يكشف مراحل عملية فرز الأصوات ويؤكد عدم نقل الصناديق

7db5b493-77cb-46d3-b1b7-e00ead65f74e

الوطني لحقوق الإنسان: تحويل رئيس لجنة اقتراع للتحقيق.. والأمن يفتِّش ناخبين بعد بلاغ بوجود "مسلحين"

62370d14d218c

"الهيئة المستقلة للانتخاب": زيارة الملك للهيئة تأتي بمرحلة مهمة

1646857088388

لقاءات حوارية في البادية الشمالية والبلقاء لتحفيز المرأة والشباب على المشاركة في الانتخابات