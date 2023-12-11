فيديو - أمطار غزيرة في العقبة

الوكيل الإخباري - شهدت مدينة العقبة مع ساعات الصباح الباكر اليوم الإثنين، تساقطاً غزيراً للأمطار الرعدية، مصحوبة بحبات البرد.

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وقالت الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية بما فيها محافظة العقبة وتمتد تدريجياً لتشمل المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية.



وحذرت من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.