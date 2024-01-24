فيديو - الضباب يلف العاصمة عمّان

الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مصاحب لأمطار منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، مناطق واسعة في العاصمة عمّان .

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وأظهرت مقاطع مصورة ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها في منطقة عبدون وشارع الاردن.



وكانت مديرية الأمن حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة الضباب، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة.



وتأثرت المملكة منذ أمس، بمنخفض جوي ترافقه أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى.