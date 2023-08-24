فيديو وصور - تشييع جثامين 5 اردنيين قضوا بحادث سير في السعودية

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة الاحساء في المملكة العربية السعودية أمس تشييع ودفن جثامين خمسة اردنيين من عائلة الخرمة توفوا في حادث سير مأساوي أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة الى امارة ابو ظبي.



وشيع المئات من السعوديين والمقيمين جثامين العائلة الاردنية حيث اظهرت مقاطع الفيديو مشاركة واسعة في مراسم تشييع الجثامين.



وكان رب الأسرة، مالك خرمة، برفقة أطفاله الأربعة وزوجته أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة إلى إمارة أبو ظبي حيث يقيمون. وبالقرب من مدينة الهفوف السعودية، تعرضت المركبة التي كانوا يستقلونها لحادث انقلاب، أسفر عن وفاة الأب وأطفاله الأربعة، بينما تم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتها الصحية مستقرة .

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هذا حق من حقوق المسلم بيض الله وجيهكم أهل الأحساءهذا حق من حقوق المسلم pic.twitter.com/mLtxiA9mIG August 24, 2023







