الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتدي على صحفيين في نابلس

وفاة وإصابات بحادث مروع على طريق الشوبك

يوم تاريخي.. أكثر من 134 ألف رحلة طيران تحلق في سماء العالم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً

6 قتلى في هجوم على دار حضانة في الصين

وفيات الاثنين 10-7-2023

النفط يهبط وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

فيديو- يوثق الحادثة المؤلمة لمقتل شاب أردني في أميركا

لجنة نيابية تناقش تحديات تواجه المعلمات في المدارس الخاصة

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

الإثنين، 10-07-2023 06:55 ص

فيديو- يوثق الحادثة المؤلمة لمقتل شاب أردني في أميركا

77777


الوكيل الاخباري - في حادث مؤلم، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لحادثة مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري في مدينة نيويورك، فجر الأحد.

اضافة اعلان


وأظهر فيديو لحظة الهجوم، عندما كان الشاب بسام عبد الرحمن الخطيب، داخل محله، عندما دخل رجلين ملثمين، وقاموا بإطلاق النار عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقال أنس شقيق المغدور، إن شقيقه هاجر للعمل في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015 حيث استقر بمدينة نيويورك وفتح محل تجاري "سوبر ماركت".


وكانت وزارة الخارجيةوشؤون المغتربين قالت إنها تتابع الحادثة وسيتم إصدار بيان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0042

وفاة وإصابات بحادث مروع على طريق الشوبك

89777_4_1688821007

إعلان تفاصيل فعاليات مهرجان جرش اليوم

417009

حملات مبرمجة لردم آبار المياه المخالفة في الأردن

63dfed7f42360443b137f67c

اجتماع هام غرفة تجارة عمان بشأن تعويض متضرري الحمى القلاعية اليوم

1688932154407

147826 طالبا وطالبة يواصلون التقدم لامتحان التوجيهي غدا

1179

16 ألف قضية تعاملت معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال عام

أخبار متعلقة
720239174725194280539

مقتل أردني في نيويورك والخارجية تتابع

358536609_808327347351092_3014272163031505897_n

طالب أردني يكتب القرآن كاملا بخط يده -صور

2 (1)_0

الصفدي: الأردن يتخذ كل الخطوات اللازمة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية

cdn4.premiumread

الأمن العام يحذر المواطنين من الاحتيال المالي الإلكتروني

4 (6)

الحزن يخيم على الرمثا ومواقع التواصل تتشح بالسواد

357024249_1935927616781114_1107659643820309709_n

الحزن يجتاح مواقع التواصل اثر وفاة الشاب المومني بحادث سير في أمريكا