فيديو- يوثق الحادثة المؤلمة لمقتل شاب أردني في أميركا

الوكيل الاخباري - في حادث مؤلم، تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لحادثة مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري في مدينة نيويورك، فجر الأحد.

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وأظهر فيديو لحظة الهجوم، عندما كان الشاب بسام عبد الرحمن الخطيب، داخل محله، عندما دخل رجلين ملثمين، وقاموا بإطلاق النار عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال أنس شقيق المغدور، إن شقيقه هاجر للعمل في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015 حيث استقر بمدينة نيويورك وفتح محل تجاري "سوبر ماركت".



وكانت وزارة الخارجيةوشؤون المغتربين قالت إنها تتابع الحادثة وسيتم إصدار بيان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.