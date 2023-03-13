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قاضي القضاة يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم الشرعية

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الإثنين، 13-03-2023 05:59 م

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في عدد من المحاكم الشرعية

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الوكيل الاخباري - تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الاثنين، سير العمل في عدد من المحاكم الشرعية في عدة محافظات.

واستمع الربطة إلى إيجاز قدمه أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف في محاكم الشونة الشمالية والطيبة والوسطية بمحافظة اربد، والشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء، وكفرنجة بمحافظة عجلون، عن أعمال المحاكم ضمن اختصاصاتها القضائية المختلفة، والتوثيقات، والتنفيذ، والتركات، إضافة إلى الإطلاع على احتياجات المحاكم من واقع حالها وحجم القضايا والخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأكد قاضي القضاة، أهمية تعاون الجميع من قضاة وأعوان القضاة في إنجاح مشروع أتمتة جميع أعمال المحاكم الشرعية، والذي تعمل عليه دائرة قاضي القضاة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشيرا إلى وجود دراسة لمباني المحاكم الشرعية من أجل إجراء الصيانة المطلوبة أو الانتقال إلى مبان جديدة حسب مقتضى الحال والإمكانات المتوافرة.

وبين أن الدائرة تعكف حاليا على تزويد المحاكم الشرعية بالموارد البشرية اللازمة من خلال تعبئة الشواغر الوظيفية لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، وبما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للدائرة.

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