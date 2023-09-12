الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مدير إدارة السير يوضح حول المخالفات الخطرة والتي تم تغليظ عقوبتها - تفاصيل

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في مؤسسات حكومية - أسماء

ما مصير المركبات منتهية الترخيص التي عليها قيود وغير معروف مصيرها؟

محافظ العقبة: 21 إصابة إختناق بسبب الغبار في الميناء وحالتهم الصحية جيدة

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من بيت لحم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالمياً

"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم مشاكل تواجه قطاع الاتصالات

بـ 3 ساعات .. إنقاذ حياة مريض من انفجار الشريان الأبهري في البشير

الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما

الثلاثاء، 12-09-2023 06:20 ص

قانونا السير والجرائم الإلكترونية يدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم

0L5A1502 - Copy


الوكيل الإخباري - دخل قانونا معدل السير لسنة 2023، والجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، حيز التنفيذ، بعد أن صدرت فيهما إرادة ملكية سامية للعمل بهما بعد أن نشرا في الجريدة الرسمية قبل 30 يوما.اضافة اعلان


ويشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

وتضمن القانون المعدل؛ تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.

كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتدخين.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، جاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم ونوعيتها ونتيجة النقاش العام كان الأصل هو الحد من المشكلات والقضايا التي ارتفعت منذ عام 2015 وبنسبة وصلت إلى 6 أضعاف، واليوم هناك أكثر من 20 ألف مشتكى عليه، وأكثر من 16 ألف قضية، والأرقام في ارتفاع مستمر، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يتقدمون بشكواهم لأسباب متعددة ليصبحوا أيضا ضحايا مستترين لم ينالوا حقَّهم في مواجهة المجرمين.

وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة، والهدف الرَّئيس هو سيادة القانون وحماية المجتمع من الجرائم العابرة للفضاء الرَّقمي والتي تترك آثارا وندوبًا كثيرة، وتستمر سنوات طويلة وقد لا يُمحى أثرها.

وجاء القانون في كل موادّه، لحماية المجتمع والفئات الأكثر هشاشة من الجرائم الإلكترونية التي يدوم أثرها طويلا وارتكابها يكون سهلا جدا، ومن أبرز هذه الجرائم: بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والحق في الخصوصية، وإنتاج مقاطع مصورة للتشهير بالآخرين والنيل منهم وابتزازهم، وجمع التبرعات بدون وجه حق، والتجارة بالأسلحة والذَّخائر، ونشر الإباحية الجنسية، والاعتداء على الأنظمة المالية والمصرفية، وازدراء الأديان وبث خطاب الكراهية، واستغلال من هم أقل من 18 عاما بأعمال إباحية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920231020100268037754

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في مؤسسات حكومية - أسماء

51280341_594171704342506_5591062776664555520_n-1

ما مصير المركبات منتهية الترخيص التي عليها قيود وغير معروف مصيرها؟

64fff8e86e2c3

أردني يكتشف نجما متفجرا "سوبرنوفا" على بعد 45 مليون سنة ضوئية

0L5A0042

محافظ العقبة: 21 إصابة إختناق بسبب الغبار في الميناء وحالتهم الصحية جيدة

999

بـ 3 ساعات .. إنقاذ حياة مريض من انفجار الشريان الأبهري في البشير

000

الكواكب والزلازل: فهم الحقائق وعدم التأثير بينهما

أخبار متعلقة
64ff5d75a4549

توضيح بشأن الاعتراض على قيمة المخالفات في قانون السير المعدل

6856229b8e5cbb538a3c344418471488

شباب جامعيون: قانون السير الجديد مهم للحفاظ على الأرواح

01

الأمن عن حادث سير في عمّان: السبب ارتكاب مخالفة قاتلة وخطرة - فيديو

51394_large

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

451257_1_1649017439

إسناد جرم القتل القصد لمرتكبي حادثة الدهس في إربد

754924942

هل تُطبق العقوبات والغرامات في قانون السير الجديد على مخالفات السير قبل 12 ايلول ؟