الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

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الخميس، 31-08-2023 02:03 م

إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
من المتوقع صدور إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وذلك بعد إنجاز آخر مشاريع قوانين الدورة الاستثنائية المتمثل بمشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023.اضافة اعلان


وكان صادق مجلس الأعيان، اليوم الخميس، على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما عدّله مجلس الأعيان.

ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية بتأجيل الدورة العادية لمجلس الأمة التي ينص الدستور على انعقادها في الأول من تشرين الأول من كل سنة، كما يتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في الدورة العادية، ولا يشترط صدورهما بالتزامن مع الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية.

وينص الدستور في المادة 78 على ما يلي: "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".

وكان تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بدأت أعمالها في السادس عشر من تموز الماضي، مشاريع قوانين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمُلكية العقارية، والجرائم الإلكترونية، والسير، والشركات، والمحاكم الشرعية، وإلغاء قانون اتفاقية لإنتاج البترول في منطقة الجفر، وحماية البيانات الشخصية.

 




 

 


 

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