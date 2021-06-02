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الأربعاء، 02-06-2021 06:16 م

قرارات لمجلس التعليم العالي بشأن الجامعات

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على إدراج جامعتي عمان العربية والعلوم الاسلامية العالمية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
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وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس وماجستير علم المكتبات والمعلومات، وماجستير علم النفس التربوي/ قياس وتقويم، وعلم النفس التربوي/تعلم ونمو، ودكتوراه أصول التربية، وماجستير الإدارة التربوية، في الجامعة الأردنية.

كما أقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس اقتصاد المال والأعمال، والاقتصاد، وبكالوريوس وماجستير الإدارة العامة في جامعة اليرموك، وبكالوريوس وماجستير التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية، وبكالوريوس التقنيات اللوجستية وسلسلة الإمداد في كلية لومينوس الجامعية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية في جامعة العقبة للتكنولوجيا، وماجستير الأنظمة الذكية في الهندسية الصناعية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. 

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس علم الحاسوب في جامعة اربد الأهلية وقبول طلبة جدد فيه، واستمرارية الاعتماد العام لكلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة / كلية جامعية متوسطة.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات تكنولوجيا الأشعة، والتمريض المشارك، والتخدير والإنعاش، والأطراف الاصطناعية، وتمريض الكلى الاصطناعية، وصحة الفم والأسنان، والإسعاف الفوري، والمراقبة الصحية، والصيدلة، وتقنيات السمعيات، والمختبرات الطبية، والقبالة، والسجل الطبي، والمعالجة التنفسية ببرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة / كلية جامعية متوسطة.  

وأقر المجلس كذلك استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في التصميم الجرافيكي في كلية غرناطة، وإدارة الأعمال والمحاسبة في كلية القادسية، والموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية العامة في جامعة عجلون الوطنية.

 




 

 


 

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