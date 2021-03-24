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الأربعاء، 24-03-2021 06:40 م

قرارات لمجلس الوزراء

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الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019م.
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وتأتي التعديلات الجديدة بهدف إنهاء الملفّات والقضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلّفين، وتمكين لجنة التسوية والمصالحة من دراسة الملفّات الضريبيّة العالقة التي صدرت فيها أحكام قطعيّة، من غير قضايا جرم التهرّب الضريبي؛ وبما يتماشى مع أحكام القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكّرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز التوجّهات نحو إحداث نقلة نوعيّة في ضمان حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الدامج والفعّال ضمن بيئات مدرسيّة ومجتمعيّة تحقّق الدمج والمساواة وتكافؤ الفرص، وترسّخ ثقافة التنوّع واحترام الاختلاف. 

 




 

 


 

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