قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الاخباري - أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأحد، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس أصول الدين، وماجستير ودكتوراه العقيدة، والحديث في الجامعة الأردنية.



ووافق المجلس، في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة،على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس دكتور في الطب في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية.



كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس التصميم الجرافيكي في جامعة العقبة للتكنولوجيا، وتقنيات صناعة الأسنان، وهندسة تكنولوجيا السيارات في كلية لومينوس الجامعية التقنية، وبكالوريوس وماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها، وبكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتقنية المعلومات والحوسبة، وبكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال، وبكالوريوس المحاسبة في الجامعة العربية المفتوحة.



ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس معلم الصف، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة العربية وآدابها، والجغرافيا في كلية العلوم التربوية الجامعية/ وكالة الغوث، واستمراريـة الاعتماد العام لكلية توليدو الأهلية / كـلـية جامعية متوسطة خاصة، واستمراريـة الاعتماد الخاص لـتـخصص الدبلوم المتوسط في التصميـم الجرافـيكي في كـلـية توليدو الأهلية.

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