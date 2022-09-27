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قرار بحظر استيراد واستخدام مادة ضارة بالصحة في الأردن

الثلاثاء، 27-09-2022 10:28 ص

قرار بحظر استيراد واستخدام مادة ضارة بالصحة في الأردن

صناعة-السكاكر-الصلبة-في-المنزل


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
حظرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في المنتجات الغذائية باعتبارها مادة "غير آمنة"، اعتبارا من 2022/12/31.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إنها عممت بمنع استيراد المادة أو أي مدخلات إنتاج أو منتجات غذائية تحتوي عليها، بالإضافة إلى إلغاء جميع الموافقات الصادرة عنها لاستيراد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم.

وأضافت أنه سيتم إيقاف تسجيل أغذية الاستعمال الخاص والمكملات الغذائية والرياضيين والتي تحتوي على المادة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم هي مادة مضافة تحمل الرقم E171 وتستخدم في الأغذية لإعطاء اللون الأبيض، وتستخدم هذه المادة في الأغذية حسب شروط ممارسات التصنيع الجيد مثل السكاكر والعلكة وغيرها.

وأوضحت أن قرار الحظر جاء تبعا لقرار هيئة سلامة الأغذية الأوروبية وعلى ضوء التحديثات المستمرة والدراسات التي قامت بها حول صبغة ثاني أكسيد التيتانيوم والتي لا يمكن اعتبارها آمنة للاستخدام في الصناعات الغذائية، حيث قامت دول الاتحاد الأوروبي بمنع استخدامها.

ولفتت المؤسسة إلى أن المادة ما زالت مسموحة بعدد من الدول أهمها بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين.

وبيّنت أنها تستهدف من خلال عملها، ضمان صحة المواطنين وسلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري.

 




 

 


 

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