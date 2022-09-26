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حجز 4500 عبوة منتج شوكولاتة مقلد لعلامة تجارية مشهورة

الإثنين، 26-09-2022 11:14 ص

حجز 4500 عبوة منتج شوكولاتة مقلد لعلامة تجارية مشهورة

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الوكيل الإخباري - حجزت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية المناطق - فرع إقليم الوسط وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية الطبيعة والسياحة على كمية من منتج شوكولاتة مقلد لعلامة تجارية مشهورة قدرت بنحو 4500 عبوة إضافة إلى 150 كيلو غراما من المواد الأولية التي تدخل في إنتاجه تمهيدًا لإتلافها.

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وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن المنتج ضبط قبل توزيعه وتداوله في الأسواق في مشغل غير مرخص ومخالف للاشتراطات الصحية في إحدى الشقق السكنية.


وأضاف، أن المؤسسة باشرت بإجراءات احالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ويذكر أن المؤسسة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكّد من صلاحية الأغذية وظروف تخزينها وانسياب المواد الغذائية الآمنة، استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في جميع فروعها بمختلف محافظات المملكة.

 




 

 


 

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