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الأحد، 11-09-2022 01:42 م

مهيدات: تفعيل خدمات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين

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الوكيل الإخباري - فعّلت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخرًا خدمات من خلال مفوضها لدى النافذة الاستثمارية في وزارة الاستثمار شملت خدمة إصدار شهادات صحية لغايات التصدير للمصانع الغذائية المسجلة في المناطق التنموية في حال وجود تقرير آخر زياره كشفية للمؤسسة وخلال فترة لا تزيد عن ٣ شهور وخدمة إصدار كتب صلاحية شهادة التصنيع الجيد (GMP) لمصانع المستلزمات الطبية ومواد التجميل والتجميل الصيدلاني وذلك دون الحاجة لمراجعة مقر المؤسسة الرئيسي.اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن منح مثل هذه الصلاحيات لمفوض المؤسسة لدى النافذة الاستثمارية يهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عند إنجاز معاملاتهم وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة، لافتا إلى نهج التواصل المستمر مع المستثمرين للوقوف على قضاياهم وملاحظاتهم وإيجاد حلول فورية للتعامل معها إضافة إلى تقديم المشورة الفنية في مختلف مجالات عمل المؤسسة.

يذكر أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على توسيع الصلاحيات الممنوحة لمفوضها لدى النافذة الاستثمارية ضمن خطة مدروسة حسب الأولويات كما تسخر كافة إمكانياتها لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، وبما يحقق التوجيهات والرؤى الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا لهذه الصناعات.

وتدعو المؤسسة في حال وجود أي استشارة أو استفسار أو ملاحظة بهذا الخصوص مراجعة مفوضها لدى النافذة الاستثمارية في وزارة الاستثمار أو التواصل معه من خلال البريد الإلكتروني:

[email protected]
[email protected]

 




 

 


 

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