قرار سعودي هام بشأن الاردن اعتباراً من العام الحالي

الوكيل الاخباري - تحدث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، السبت، عن مخططات لبناء معبر جديد يربط الأردن مع السعودية، بدلا من معبر الدرة الحالي.



وقال الفايز خلال جلسة تطرقت للقطاع السياحي في الأردن على هامش الملتقى الحكومي الذي حمل عنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن المخططات النهائية ستكون متاحة مع نهاية العام الحالي، تمهيدا لطرح العطاء لإنشاء المعبر الجديد.



وقال إن عدد المسافرين عبر مطار الحسين زاد وأيضا معبر الدرة الذي يربط الأردن بالسعودية زاد استخدامه.

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