الخميس 03-08-2023
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الخميس، 03-08-2023 06:35 م

توضيح حول القرار السعودي بشأن الاردن

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الوكيل الاخباري - طالب نائب نقيب أصحاب الشاحنات، نائل ذيابات، الحكومة بإعفاء أصحاب الشاحنات من ضريبة المبيعات المفروضة على الشاحنات عند الشطب والاستبدال، والبالغة نسبتها (١٦%)، وفتح أسواق تصديرية جديدة في ظلّ منع المملكة العربية السعودية ادخال الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها التشغيلي عن (٢٠) عاما، وايجاد جهة مموّلة لتمكين أصحاب الشاحنات من تحديثها بفوائد متدنية وأقساط مريحة.

وقال الذيابات في تصريحات صحفية إن عدد الشاحنات المتضررة من القرار السعودي يقدر بنحو (٢٥٠٠) شاحنة أصبح مصيرها مجهولا في ظلّ عدم قدرتها على النقل لأسواق الخليج.

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