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الثلاثاء، 06-12-2022 12:11 م

قرار لجنة التنمية الاقتصادية حول المدينة الجديدة على طاولة الحكومة قريباً

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
علم موقع "الوكيل الإخباري"، من مصادر حكومية رفيعة أن قرار لجنة التنمية الاقتصادية التي أسندت إليها مهمة دراسة مشروع المدينة الجديدة سيكون على طاولة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن المدة التي قررها مجلس الوزراء للعودة بتقرير إليه من قبل اللجنة انتهت، متوقعة أن ترفع اللجنة التقرير خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أبعد تقدير.


وأضافت أن مجلس الوزراء رصد مبالغ مالية في موازنة 2023 لتنفيذ الدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة ما يدلل على جدية الحكومة بالمضي في تنفيذ المشروع مستقبلا.


وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيتخذ قراره حول المدينة الجديدة بناءً على تقرير لجنة التنمية الاقتصادية والتي قامت بمناقشة المشروع مع الأطراف ذات العلاقة والخبراء.


وكان مجلس الوزراء أحال الدراسة حول مشروع المدينة الجديدة إلى لجنة التنمية الاقتصادية بتاريخ 2022/11/2 لبحثه والتشاور بشأنه مع الأطراف ذات العلاقة والخبراء، على أن تعود اللجنة بتقرير مفصل إلى مجلس الوزراء في غضون شهر لدراسته واتخاذ قرار بشأنه.

وتهدف المدينة الجديدة إلى استيعاب الزيادة السكانية وخاصة في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء، حيث سيقام المشروع داخل حدود العاصمة وعلى أراضٍ مملوكة بالكامل لخزينة الدولة.


ويعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضي البادية الأردنية، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع السعودية والعراق بمساحة إجمالية 277 ألف دونم.


ووفق المؤشرات فإنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في عام 2025 وتنتهي في 2033، والثانية تنتهي في عام 2050 حيث تصبح قادرة على استيعاب مليون نسمة.

 




 

 


 

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