الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 07:55 م

قطاع جديد يؤجل الأقساط والقروض لشهري 12 و 1

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس نقابة صيادلة الأردن، الأحد، تأجيل الأقساط والقروض المستحقة على جميع الصيادلة، خلال شهري 12 من عام 2020 و1 من عام 2021 ، وفق بيان صدر عن المجلس . 
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وبحسب مانشرت النقابة على موقعها على الفيسبوك : " انه نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة جراء جائحة كورونا، فقد قرر مجلس نقابة الصيادلة تأجيل الأقساط والقروض المستحقة ( شيكات وكمبيالات ) على الجميع خلال  شهر 12 ( كانون الأول ) من العام الحالي 2020  وشهر 1 ( كانون الثاني)  من العام القادم 2021 إلى آخر عمر القرض".

 




 

 


 

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