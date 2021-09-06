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الإثنين، 06-09-2021 01:32 م

قطر تستورد 60 طنا من التمور الأردنية

تمر


الوكيل الإخباري - قدر تجار مواد غذائية و مستوردو تمور قطريون، حجم استيراد السوق القطري من التمور الأردنية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنحو 60 طنا.

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وقال تجار في الدوحة، إن قيمة مستوردات قطر من التمور الأردنية خلال الفترة الماضية من العام، تعادل قرابة 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار).


وقال سالم الهيدوس الذي يعمل في تجارة التمور منذ سنوات طويلة، إن مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية نمت بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن ما يسهم بزيادة اعتماد السوق القطري على التمور الأردنية، وخصوصا تمر المجول هو النوعية المميزة والجودة العالية التي تتمتع بها هذه التمور.


وأوضح أن أسعار التمور الأردنية ورغم أنها تباع أحيانا بأسعار مرتفعة، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من أنواع أخرى تستوردها قطر وتباع في أسواقها المحلية بأسعار أعلى رغم نوعيتها وجودتها المتوسطة، ما يفسر الإقبال الكبير للمستهلكين القطريين وغيرهم من المقيمين في قطر على التمور المستوردة من الأردن بشكل خاص.


من جانبه، يرى عبد الرحمن الغانم الذي يدير شركة استيراد وتصدير أن التمور الأردنية بمختلف أنواعها ولاسيما المجول، أصبح من أكثر الأصناف المطلوبة والمفضلة لمعظم شرائح المستهلكين في السوق القطري، نظرا لنوعيته ونكهته المميزة.


ويعرض السوق القطري الكثير من أصناف التمور الأردنية بأحجام وأسعار مختلفة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من تمر المجول، الذي يعد أشهرها وأكثرها مبيعا ورواجا، ما بين (19.9 إلى 44 دولارا)، في حين تتراوح أصناف أخرى مثل المبروم والبرحي ما بين (13.7 إلى 22 دولارا).


ويؤكد الغانم أن معظم تجار قطر وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، تحرص على توفير مختلف أصناف التمور الأردنية في السوق القطري، كونها تحظى بطلب دائم من قبل جميع شرائح المستهلكين و خلال معظم أوقات السنة بغض النظر عن شهر رمضان المبارك، أو خلال بعض المناسبات الاجتماعية.


وقال تاجر المواد الغذائية القطري، عبد العزيز كافود إن أنواعا و أصنافا كثيرة من تمر المجول تحديدا يستوردها السوق القطري من مصادر عديدة أبرزها الأردن والولايات المتحدة الأميركية، لكن عامل القرب الجغرافي والجودة، يمنح المنتج الأردني ميزة إضافية ومقدرة تنافسية تضاهي كثيرا المستوردات المماثلة المقبلة من السوق الأميركي، حيث يباع تمر المجول المستورد من الأردن بأسعار تقل كثيرا عن تلك التي تباع بها الأصناف المستوردة من أميركا.

 

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