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مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الأربعاء، 15-11-2023 08:42 ص

قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق اليوم - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد والمفرق الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمدينة اربد شارع الأنصار في حي النصر، وشارع الأحرار من الساعة 3:30 عصراً ولغاية 8:30 مساءً .

وأضافت أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق منطقتي الباعج بالكامل والكوم الأحمر، وستكون مدته من الساعة 9 صباحاً ولغاية 5 مساءً.

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