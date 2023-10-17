فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الأربعاء عن مناطق: مثلث ارحابا والأبراهيمية، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.



وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً.



كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية غدا الأربعاء، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.



وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، سيشمل أجزاء من منطقتي الجواسرة، والشونة الجنوبية، ومتصرفية لواء الشونة الجنوبية، ومصنع الثلج والمجاورين للبنك العربي.

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