الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الملك يعود إلى أرض الوطن

ولي العهد يهاتف العقيد الخطيب قائد قوة المستشفى الميداني - فيديو

من هو القيادي القسامي الذي اغتالته إسرائيل ؟

صور- صحفيون فلسطينيون يشيعون زميلا لهم في غزة

كتائب القسام تزف القائد القسامي أيمن نوفل

المبيضين يلتقي عددا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية

صحيفة عبرية: أميركا تدير حرب الاحتلال على غزة

عاجل

كتائب القسام تزف القائد القسامي أيمن نوفل

الثلاثاء، 17-10-2023 06:52 م

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

102023318528527579979


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الأربعاء عن مناطق: مثلث ارحابا والأبراهيمية، لإجراء الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل الكهربائي سيكون من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهراً.

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية غدا الأربعاء، لغايات إجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، سيشمل أجزاء من منطقتي الجواسرة، والشونة الجنوبية، ومتصرفية لواء الشونة الجنوبية، ومصنع الثلج والمجاورين للبنك العربي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

620236124358796387223

الملك يعود إلى أرض الوطن

10202316195322742834523

ولي العهد يهاتف العقيد الخطيب قائد قوة المستشفى الميداني - فيديو

652e67db4c59b75718741081

الحنيفات يفتتح موسم عصر ثمار الزيتون من البلقاء

1697548712381

المبيضين يلتقي عددا من مقدمي ومعدي البرامج الإذاعية

1697547480535

وزير المياه والري يدشن مشاريع مياه حوارة والصريح بقيمة 22 مليون دولار

أخبار متعلقة
920239122655314274296

فصل للتيار الكهربائي من 9 صباحا حتى 5 مساء عن مناطق غداً - اسماء

_262007_6144

ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

9202324966471089755

السير: معظم حوادث السير خلال 24 ساعة كانت بسبب الانزلاقات

1

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

8202226141222914579307

88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

5 (1)

شاهد .. تساقط أمطار أول تشرين على الأردن اليوم الأحد- فيديو