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الخميس، 19-10-2023 08:33 م

المدن الصناعية الأردنية تؤجل فعالية بسبب الأوضاع في غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، اليوم الخميس، عن تأجيل فعالية ترويجية كان من المتوقع عقدها الأحد المقبل، بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء، بالشراكة مع القطاع الصناعي في المملكة للترويج لمدينة الزرقاء الصناعية، نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الأهل في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وعبرّت الشركة في بيان، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لمجريات الأحداث في قطاع غزة وحجم العدوان الغاشم الذي يتعرض له أبناء القطاع، مؤكدة وقوفها ومستثمرو المدن الصناعية الأردنية كافة، خلف القيادة الهاشمية .

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