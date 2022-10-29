كتلة الوفاق برئاسة أبو حسان تفوز بجميع مقاعد غرفة صناعة إربد

الوكيل الاخباري - فازت كتلة الوفاق برئاسة هاني أبو حسان بجميع مقاعد إدارة مجلس غرفة صناعة إربد في الانتخابات التي جرت اليوم السبت في مقر الغرفة.



وجاءت النتائج الأولية التي أعلنتها رئيسة لجنة الانتخابات هديل الحسين كالتالي: هاني أبو حسان 101 صوت، أمين الرمحي 93 صوتا، محمد عويس 85 صوتا، نضال الحاسي 83 صوتا، خالد الخراشقة 80 صوتا، حسين الدرايسة 79صوتا، جبريل قرقع 76 صوتا، هاني الشطناوي 75 صوتا ومأمون الخضر 75 صوتا.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

