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الأربعاء، 15-06-2022 05:26 م

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

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الوكيل الاخباري - يفتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة في البلديات، يوم غدٍ الخميس في فندق موفنبيك العقبة، والذي ينظمه بنك تنمية المدن والقرى بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والشركة الاستشارية للمشروع.

وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام في بيان اليوم الأربعاء، إن اللقاء يهدف إلى تعريف رؤساء البلديات بـأهمية المشروع من خلال رفع كفاءة مباني الخدمات البلدية لتخفيض استهلاك الكهرباء، وتركيب أنظمة الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء لمباني الخدمات البلدية، وإنشاء مزارع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى إنشاء محطاتٍ الشحن السريع للسيارات الكهربائية داخل المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة خارج المدن.

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