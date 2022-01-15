السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

(- 4 ) أقل درجة حرارة ستشهدها المملكة خلال المنخفض الحالي

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

وفاة 4 اشخاص دهساً خلال 24 ساعة في المملكة

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 320 مليوناً ودول تسجل أرقاما قياسية

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

الحاج توفيق: التعرفة الجمركية الجديدة فيها مجاملة للكثير من القطاعات

الاقتصاد الرقمي: الانتهاء من تعديلات النسخة الجديدة لتطبيق سند

السبت، 15-01-2022 10:08 ص

كشف تفاصيل جديدة عن أول دواء لعلاج كورونا في الأردن

f07ea65d0166de1a8d23613c97e0ed08cbb72ca8


الوكيل الإخباري - كشفت مصادر طبية تفاصيل جديدة عن عقار Monuvir لعلاج المصابين بفيروس كورونا، والذي سُمح باستخدامه في الأردن مؤخرا، فيما لم يحصل حتى الآن على إجازة استخدامه.

اضافة اعلان

 

وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن العقار تم تطويره من شركة Eskayef Pharmaceuticals Limited والتي تأسست عام 1990 في بنغلاديش وتعد من الشركات الرائدة هناك في هذا المجال.

 

وأضافت أن الدراسات العلمية أظهرت بأن دواء Monuvir يقلل معدل الحاجة إلى دخول المستشفيات والوفيات بنسبة 50% بعد استخدامه للمرضى في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض، وهو حاصل على الموافقة الأوروبية وهيئة الدواء البريطانية والغذاء والدواء الأمريكية كمادة فعالة للعلاج الطارئ لكورونا.

 

وتابعت أن العلاج يستخدم للحالات الخفيفة والمتوسطة للذين لديهم عامل مخاطرة واحد على الأقل لتطور المرض ودخول المستشفيات/ أو خطر الوفاة.

 

وأشارت المصادر إلى أن فحوصات PCR التي أجريت للمصابين الذي استخدموا Monuvir جاءت سلبية بعد اليوم الخامس من تناول العلاج.

 

وأكدت أن الدواء آمن ولا يحتاج إلى في الجرعات للمرضى الذين يعانون من نقص في وظائف الكبد والكلى، كما أن الدراسات السريرية التي أجريت على 775 مرض في 17 دولة في أنحاء العالم كشفت أن عدد حالات الوفيات كان صفرا.

 

وأوضحت أن المصاب بكورونا عليه أن يتناول Monuvir 200mg بواقع 4 كبسولات صباحا و4 كبسولات مساءً ولمدة خمسة أيام أي ما يعادل 40 كبسولة (4 عبوات).

 

ويتوفر هذا العقار في الصيدليات بسعر 22.96 دينار ولا يصرف إلا بوصفة طبية، علما أن سعره وصل عند بداية إنتاجه في العالم نحو 800 يورو، وتم استيراد كميات تكفي حاجة 1000 مريض.

 

وتابعت المصادر أنه تم السماح باستيراد هذاالعقار بكميات بسيطة وبشكل رسمي حتى يكون تحت رقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنعا لاستغلال المواطنين المصابين من الأشخاص الذين قاموا بتهريبه بطرق غير قانونية.

 

وكان مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات أكد أن الشركة المنتجة لعقار Monuvir المستخدم لعلاج مصابي كورونا، قدمت وثائق للمؤسسة لإجازة استخدامه، لكنه متداول في الصيدليات وفق بند "سماح استيراد" وهو إجراء قانوني.


وقال مهيدات في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، إن سماح استيراد الدواء للأردن يأتي لتأمين المخزون الوطني من الدواء، وأنه متوفر في الأردن بكميات بسيطة.


ولفت إلى أن الإجراء قانوني وفق بند "سماح استيراد"، وعند تداول الدواء في السوق ليس بالضرورة أن يكون مسجلا لدى المؤسسة.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1504

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

61e29abc746fd

"الملكية لحماية الطبيعة" تدعو للحفاظ على الثروة الحرجية وزيادة رقعتها

IMG_3823

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

أمن 6

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35

58782

استحداث 3 أسواق جديدة للاستهلاكية المدنية في المحافظات

سند أخضر

الاقتصاد الرقمي: الانتهاء من تعديلات النسخة الجديدة لتطبيق سند

أخبار متعلقة
0L5A1604 - Copy

إنخفاض حالات كورونا النشطة إلى 55 ألفا و 107 إصابات

0L5A9569

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

0L5A1628 - Copy

60 ألفا و 709 اصابات كورونا نشطة في الأردن

0L5A9538

62 ألفا و 68 اصابة كورونا نشطة في الأردن

122021179235838796887 (1)

63 ألفا و 124 اصابة كورونا نشطة في الأردن

image (1)

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء