كشف موعد إعلان المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري - توقع المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إعلان أسماء الطلبة المستفيدين من صندوق المنح والقروض الجامعية في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل. اضافة اعلان





وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية، إن الوزارة ستقوم بإعلان النقاط المحتسبة للطلبة والبيانات الأكاديمية والاقتصادية مطلع الشهر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الاعتراض لمدة (10-14) يوما مع إمكانية إضافة الحالات الإنسانية في تلك الفترة.



وأضاف، أن الوزارة ستقوم بمعالجة الاعتراضات وتقديم الترشيح النهائي، منوها إلى أنه كل من لم يقدم طلب خلال الفترة الماضية سيفقد حقه في المنافسة.



ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق المنح والقروض بلغ 89 ألفا، معتبرا ذلك الرقم بالكبير ولأول مرة يحدث في تاريخ الوزارة.