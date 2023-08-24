كلنا الأردن تطلق مشروع التمكين السياسي "أدوار تنتظرنا"

الوكيل الاخباري - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن، المرحلة الأولى من مشروع التمكين السياسي والديمقراطي " أدوار تنتظرنا"، بهدف الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.



وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن المشروع يسعى إلى تعزيز المخزون الثقافي للشباب، عن طريق عقد سلسلة من الجلسات النقاشية في مختلف محافظات المملكة، تماشياً مع توصيات الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك عبد الله الثاني، والتركيز على المشاريع الإصلاحية التي تبنتها الدولة الأردنية لمسارات مثلث الإصلاح (السياسية والاقتصادية والإدارة).

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