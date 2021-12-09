كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

الوكيل الإخباري - تأكيداً على ما نشره "الوكيل الإخباري"، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الخميس، إنه سيتم رفع الكهرباء التي يتم تزويدها لفلسطين من الأردن إلى 80 ميغاواط بعد أن كانت 40 ميغاواط.

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وبين الشمالي عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، أنه تم البحث في مواضيع استراتيجية، والتوصل إلى تفاهمات تخدم مصلحة البلدين.



من جهته، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ان هناك اتفاق أردني فلسطيني في مجالات الطاقة للضغط على الجانب الإسرائيلي.

وكان موقع الوكيل انفرد بكشف تفاصيل اتفاقيات الطاقة التي سيتم ابرامها مع الجانب الفلسطيني، حيث كشفت مصادر مُطلعة أن وزير الطاقة صالح الخرابشة سيبحث خلال زيارة الوفد الوزاري الأردني الى رام الله، عدة مشاريع مع الجانب الفلسطيني، أبرزها رفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين .



وقالت المصادر لـ " الوكيل الإخباري" إن هناك هدف لرفع القدرة الكهربائية لتصل إلى 80 ميغاواط لتغطية مناطق القدس والعيزرية وابوديس.





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